Anët e errëta të shenjave të zodiakut, çfarë duhet të keni kujdes në marrëdhëniet tuaja me ta

Çdonjëri prej nesh fsheh anën e tij të errët, e cila mund të shfaqet në një mënyrë veçanërisht të keqe për pjesën tjetër, për miqtë, kolegët dhe në përgjithësi për ata me të cilët shoqërohemi në jetën tonë të përditshme.

Por kush është ana e errët sipas karakteristikave të veçanta që na jep shenja jonë në zodiak?

Dashi: Shpërthimet e tij të zemërimit. A e keni imagjinuar se nga të gjitha shenjat e zodiakut është më e prirur për shpërthime që të “thyejnë” shpirtin? Mjerë ai që është pranë tij kur zemërohet, që nuk vonon të lëndojë të tjerët jo vetëm me fjalë, por edhe me veprimet e tij.

Demi: Kokëfortësia e tij. Nëse e merr mendjen për diçka, është e vështirë të ndryshojë mendje, ndaj rrezikon të hyjë në zënka të mëdha me të tjerët. Ai është i vështirë të zemërohet, por edhe kështu, ai me të vërtetë kthehet në një dem në një dyqan xhami.

Binjakët: Mosbesueshmëria e tij. Ai mund të mos ju vjedhë, por ka mundësi që t’i huazoni diçka dhe ai ta humbasë. Gjithashtu, shmangni bisedën me të kur jeni me nxitim, sepse ka një shans serioz që të humbisni takimin tuaj.

Gaforrja: Ndryshimet e tij emocionale. Nëse e lëndoni ose e zemëroni, reagimi i tij mund të jetë ekstrem, pavarësisht se sa i ftohtë duket nga jashtë. Ai ende nuk do të hezitojë t’ju heqë plotësisht nga jeta e tij, duke ju lënë të pyesni veten se çfarë ka ndodhur saktësisht.

Luani: Sjellja e tij pasive-agresive. Ai mund të duket i guximshëm dhe i fortë, por një anë e tij fsheh pasigurinë, nevojat e paplotësuara dhe vetminë. Ai nuk do të hezitojë të bëhet manipulues për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve.

Virgjëresha: Inteligjenca e tij satanike. Nëse ai dëshiron të planifikojë mashtrimin e përsosur, ai do ta bëjë këtë, pasi do të kujdeset për çdo detaj për të arritur qëllimin e tij pa u kapur.

Peshorja: Fakti që ai shtyp emocionet e tij. Problemi është se mund të shpërthejë papritmas, një ditë, kur ai humbet durimin dhe më pas askush nuk e di se çfarë mund të ndodhë saktësisht – nga abuzimi personal deri te frazat që lëndojnë thellësisht tjetrin.

Akrepi: Dëshira e tij për hakmarrje. Ai është në gjendje të parashtrojë planin e përsosur dhe të presë për aq kohë sa të jetë e nevojshme, në mënyrë që ai që një Akrep zgjedh si kundërshtar të mos e dijë se nga ka ardhur. Edhe nëse kërkoni falje, ai mund të mos tërhiqet.

Shigjetari: Brutaliteti i tij. Ndërsa ai mendon se është thjesht i sinqertë, ai nuk e kupton se sa keq mund ta bëjë personin tjetër të ndihet. Ai është gjithashtu shumë i paduruar, ndaj nëse mendon se po e vononi për ndonjë arsye, nuk do t’jua japë.

Bricjapi: Paaftësia për ta vënë veten në vendin e një personi tjetër. Ndonjëherë ai bëhet aq i ftohtë sa që e shpërfill plotësisht lutjen tuaj për ndihmë, pavarësisht se sa keni nevojë vërtet për të – ai mund të fillojë edhe një predikim për ju, sepse, për shembull, nuk i keni menaxhuar më mirë paratë tuaja.

Ujori: Paaftësia e tij për të parë pasojat. Ai merr vendime pa menduar për pasojat afatgjata. Ai dëshiron rezultate dhe i dëshiron ato tani dhe do të bëjë gjithçka për t’i arritur ato.

Peshqit: Të prirur ndaj varësive. Nga alkooli te varësia, nëse i pëlqen diçka, është i aftë ta çojë në ekstreme. Atij nuk i pëlqen të dëgjojë “jo” as nga të tjerët, as nga vetja dhe përpjekja për të hequr një zakon të pashëndetshëm do ta paguajë shtrenjtë.