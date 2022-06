5 sinjale se marrëdhënia ka marrë fund

Gjithçka filloi me shikimin dhe buzëqeshjen, dhe përfundoi me ju duke menduar vazhdimisht për të dhe si do të ishit me të.

Shumë vajza qëndrojnë në një lidhje shumë kohë pasi e gjithë kjo nuk ka kuptim.

Ju keni një të kaluar të përbashkët, jeni të lidhur, jeni mësuar me njëri-tjetrin dhe ndoshta miqtë dhe familja po ju bëjnë presion.

Sigurisht, nuk duhet të nxitoni dhe t’i jepni fund një lidhjeje vetëm sepse ka ndodhur një periudhë e keqe, por nëse disa gjëra vazhdojnë të ndodhin, atëherë është padyshim më mirë të ndaheni sesa të zgjasni diçka që ju është bërë bosh, edhe pse të tjerët mund të mos duket kështu, shkruan albeu.com.

1. Kënaqësia juaj nuk ka rëndësi për të

Dhe e kemi fjalën në shtrat.

Gjithçka që ka rëndësi për të është përfundimi i saj, ndërsa rreth tuajave ai nuk ka ndërmend të përpiqet shumë.

2. Ai nuk po shkon askund

Ju dëshironi të dilni, ai nuk dëshiron.

Të shikojë serialin e tij të preferuar në divan nuk është një opsion as për të.

Një shëtitje e zakonshme? Jo ndaj tij.

3. Familja e tij është gjithmonë e para

Sidomos nëse për ndonjë arsye, familja e tij nuk është shumë entuziaste për ju, kjo do të jetë padyshim një problem i madh.

Gjithashtu, nëse ai fakt mohohet apo lejohet nga një sjellje e tillë e tyre, qoftë edhe përballë jush.

4. Keni simpati

Duke marrë parasysh që edhe ju e dëgjoni njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës, është koha të mendoni me kujdes për marrëdhënien në të cilën jeni tani.

5. Kërkoni justifikime

Ai nuk është më aq tërheqës apo argëtues, por ju ende ngushëlloheni që ai është një djalë kaq i mirë, të gjithë miqtë tuaj e duan atë, nëna juaj e adhuron atë, dikur ishte shumë mirë me ty. /albeu.com/