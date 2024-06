5 mënyrat për të larguar insektet nga shtëpia pa përdorur kimikate

Kur bëhet fjalë për largimin e insekteve nga shtëpia, të gjithë jemi të interesuar për metodat më efektive dhe të shëndetshme. Askush nuk do që të përdorë kimikate në ambientet ku jetojnë fëmijët. Për këtë arsye, Living ju rezanton më poshtë disa produkte që nuk janë të dëmshme dhe që kanë rezultuar të jenë shumë efektive në largimin e insekteve nga ambientet ku jetojmë.

• Mentja: Merrni disa gjethe menteje , shtypini dhe shpërndajini në të gjitha dhomat. Aroma e saj do të pengojë që insektet të futen në shtëpinë tuaj. Gjethet e mentes mund t’i vendosni edhe në dollap midis rrobave, në këtë mënyrë rrobat do të kenë aromë të mirë dhe do të jenë të mbrojtura nga insektet.

• Soda e bukës: Ndryshe nga mentja, soda vret insektet që gjenden tashmë në shtëpinë tuaj. Shpërndajeni nëpër shtëpi, veçanërisht në cepa ose poshtë mobiljeve. Soba e bukës i vret insektet duke i dehidratuar.

• Eukalipti, livandoja dhe rozmarina: Vajrat e këtyre bimëve janë jashtëzakonisht efektive në mbajtjen larg të insekteve. Ato mund të përdoren duke kombinuar pesë pika nga tre vajrat respektivë në një gotë me ujë. Masën e hedhim në një shishe spray dhe spërkasim vendin ku janë insektet.

• Vaji i mentes: Insektet, sidomos merimangat, nuk e durojnë dot aromën e vajit të mentes. Ai mund të përdoret për t’i mbajtur ata larg në të njëjtën mënyrë si vajrat e mësipërm.

• Uthulla: Ashtu si me vajrat, edhe uthullën mund ta përzieni me ujë dhe të spërkasni në shtëpi. Aroma ndoshta nuk do të jetë më e këndshmja e mundshme, por do të largohet shumë shpejt. E rëndësishme është që rezultatet do të jenë të mira.