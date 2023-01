4 zakonet para gjumit që ju ndihmojnë të humbisni peshë gjatë natës

Gjatë natës trupi juaj djeg midis 300 dhe 400 kalori! Kjo pothuajse është e barabartë me sasinë e energjisë që harxhoni në një orë. Ekspertët pretendojnë se gjumi cilësor mund të kontribuojë në humbjen e peshës, ashtu si ushtrimet fizike. Nëse doni ta bëni atë të funksionojë, është e rëndësishme t’i përmbaheni zakoneve të caktuara që mund të rritin metabolizmin tuaj në gjumë si:

Ekspertët rekomandojnë të mbani temperaturën në dhomë gjumi rreth 18 ° C gjatë natës për të rritur metabolizmin tuaj. Studimet kanë treguar se një mjedis më i freskët aktivizon qelizat yndyrore. Kur flini në një dhomë të ftohtë ose flini lakuriq, trupi juaj fillon të djegë më shumë energji për të ruajtur nxehtësinë. Kjo është arsyeja pse ju mund ta gjeni veten më të dobët në mëngjes.

Lëngu i rrushit ndihmon në djegien e kalorive falë një substance të veçantë të quajtur resveratrol. Kthen yndyrën e keqe të bardhë në yndyrë bezhë. Kur flini, trupi juaj përdor yndyrë bezhë për t’ju mbajtur të ngrohtë. Kështu, të pini një filxhan lëng rrushi përpara se të shkoni në shtrat do t’ju detyrojë të hiqni qafe yndyrat e tepërta në vend që t’i ruani ato.

Nuk ka asgjë të keqe të hani diçka të vogël para se të shkoni në shtrat nëse e bëni mirë. Zgjidhni ushqime që janë të pasura me proteina, si kos grek, djathë me pak yndyrë, mish i gjeldeti ose gjalpë kikiriku. Ata do të rrisin normën tuaj metabolike dhe do të ndihmojnë muskujt tuaj të rriten.

Disa lloje të çajit mund t’ju ndihmojnë të humbisni peshë gjatë natës. Dhe jo, ne nuk po flasim për çajra dietikë, të cilat ju premtojnë rezultate magjike brenda një nate. Çajrat bimorë natyral në të vërtetë mund të përmirësojnë shëndetin tuaj në mënyra të ndryshme. Kanella lufton inflamacionin. Mentja zvogëlon oreksin dhe ju ndihmon të shmangni ngrëniet gjatë natës. Dhe kamomili përmirëson tretjen dhe relakson nervat tuaj.