4 shenjat e Horoskopit që rrezikojnë divorcin në 2024

Sipas parashikimeve të Susan Taylor, ky vit do të jetë një vit me ndryshime për secilin prej nesh. Edhe pse për disa, transformimet do të jenë pozitive, megjithatë, për të tjerët do të jenë krejtësisht e kundërta.

Sipas astrologes 4 shenja të zodiakut kanë më shumë gjasa të kalojnë një divorc ose ndarje në vitin 2024:

1) LUANI

Dashuria mund të jetë po aq e paparashikueshme sa moti, dhe në shkurt 2024, një ftohje mund të vendoset në marrëdhëniet tuaja romantike. Kjo stuhi e papritur mund të çojë në një ndarje të papritur, një ndryshim drastik që mund t’ju lërë të tronditur. Megjithatë, nuk është koha për t’u dorëzuar. Nëse e trajtoni situatën me takt dhe ndjeshmëri, një pajtim mund të jetë në horizont. Çelësi? Sharmi juaj. Përdorni magnetizmin tuaj natyror për të ngrohur atmosferën dhe për të rindërtuar atë që është dëmtuar.

2) AKREPI

Në vitin 2024, dashuria është rrallë një rrugëtim i qetë. Midis një takimi pasionante që mund të përtërijë ekzistencën tuaj dhe një ndarje të mundshme që duket në horizont, viti premton kthesa. Por pse të turpërohemi kur ndjenjat intensifikohen? Megjithatë, këshillohet kujdes, pasi komplikimet mund të turbullojnë qiellin tuaj romantik në prill dhe dhjetor. Mos lejoni që emocionet t’ju pushtojnë; lundroni me kujdes.

3) SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, viti 2024 mund të jetë viti juaj i dashurisë, por kjo nuk do të thotë se jeni gati të dorëzoheni. Të njohur për pavarësinë dhe vendosmërinë tuaj, mund të hidhni një hap të guximshëm si një ndarje në shkurt, muajin e të dashuruarve, ose në gusht, nën diellin përvëlues të verës. Është një perspektivë e guximshme, por në thelb Shigjetari.

4) PESHQIT

Fatkeqësisht, Peshqit, duhet të përgatiteni për një jetë kaotike dashurie në vitin 2024. Mes përqafimeve të zjarrta, pasionit gllabërues dhe xhelozisë që mund t’ju konsumojë, viti premton intensitet. Shtoni mundësinë e një ndarjeje dhe fotografia mund të duket e zbehtë. Çdo përpjekje për të lehtësuar situatën duket e ndërlikuar nga partneri juaj dhe anasjelltas. Mund të jetë konfuze, por mbani mend se përvojat sfiduese mund të çojnë në dashuri më të thellë dhe më elastike.