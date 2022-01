10 mënyra të çuditshme që trupi juaj ju thotë se duhet të pini më shumë ujë

Trupi është i përbërë nga 60% ujë, kështu që ju nuk duhet të jetë i habitur se nuk konsumojnë mjaft është e keqe për shëndetin tuaj. Ne humbasim ujë përmes gjëndrave të djersës, por edhe përmes frymëmarrjes, ndaj është e rëndësishme të pimë shumë lëngje çdo ditë për të rimbushur lëngjet e trupit.

Ndërsa trupi ynë plaket, ai nuk e ruan ujin në të njëjtën mënyrë si më parë, dhe ne shpesh neglizhojmë disa nga shenjat që tregojnë se kemi nevojë për hidratim. Nëse nuk u kushtoni vëmendje këtyre 10 shenjave paralajmëruese, mund të rrezikoni shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Duket se je gjithmonë i sëmurë

Mjekët thonë që ta mbani trupin tuaj të hidratuar kur jeni të sëmurë dhe arsyeja është e rëndësishme. Uji largon toksinat nga trupi juaj në mënyrë që organet tuaja të mund të funksionojnë siç duhet. Kur trupi juaj ka nevojë për ujë për të mbijetuar, ai do të fillojë të marrë hua ujin e ruajtur në qelizat tuaja të gjakut, gjë që nuk do t’ju sjellë ndonjë të mirë në planin afatgjatë.

Keni një dëshirë të shpeshtë për një vakt të lehtë

Kur themi vakt ushqyes, nuk nënkuptojmë një qese me karota. Dehidratimi ndikon në sistemin tuaj të tretjes, duke bërë që bakteret të rriten me shpejtësi në zorrët tuaja. Ashtu si shumica e baktereve, ata kanë nevojë për sheqer, i cili ndihmon në mbajtjen e tyre gjallë.

Lëkura juaj plaket më shpejt se moshatarët tuaj

Askush nuk dëshiron të duket si nëna e të dashurit të saj. Ndërsa plakemi, trupi ynë ka nevojë për më shumë ujë, sepse ndjenja e etjes gradualisht zvogëlohet. Uji ndihmon që lëkura të jetë e hidratuar dhe të duket rinore dhe e freskët. Prandaj, nëse nuk pini mjaftueshëm ujë, lëkura juaj do të “thahet”, do të krijohen rrudha dhe procesi i plakjes do të përshpejtohet.

Ndiheni gjithmonë të lodhur dhe të rraskapitur

Kur trupi juaj merr hua ujë nga qelizat tuaja të gjakut, qelizat tuaja nuk mund të pompojnë oksigjen të mjaftueshëm për t’ju dhënë energji, duke ju lënë të ndiheni letargjik. Në vend që të përkuleni nën batanije, rihidratoni trupin tuaj.

Jeni duke shtuar në peshë

Kjo mund të jetë një surprizë, pasi uji mund t’ju bëjë të ndiheni të fryrë, por është e vërtetë. Nëse nuk konsumoni mjaftueshëm lëngje, trupi juaj nuk mund të djegë dhjamin siç duhet gjë që ju inkurajon të hani më shumë, duke ngadalësuar kështu metabolizmin tuaj.

Nuk mund të mendoni mirë

Nëse mendoni se po humbisni mendjen sepse nuk mund të përqendroheni ose jeni bërë jashtëzakonisht i disponuar, kjo mund të jetë për shkak të faktit se truri juaj nuk ka ujë të mjaftueshëm për të funksionuar në potencialin e tij të plotë. Mbani në mend se truri juaj është organi i parë i prekur nga dehidratimi.

Keni kapsllëk

Kur vajza ime ishte në shkollën fillore, ajo vuante nga kapsllëku. Kishte disa mënyra natyrale që ne u përpoqëm ta përballonim, por metoda më e mirë ishte të pinim më shumë ujë se zakonisht. Hidratimi adekuat ndihmoi në zbutjen e jashtëqitjes dhe zvogëlimin e fryrjes.

Dhimbje koke dhe muskujsh

Dehidratimi është i dhimbshëm. Kërci rreth eshtrave përbëhet kryesisht nga uji, në mënyrë që të mbajë kockat të shëndetshme dhe të parandalojë fërkimin midis tyre. Prandaj, duhet ta mbani gjithmonë trupin tuaj të hidratuar.

Fryma juaj ka erë

Kur trupi juaj është i dehidratuar, ju keni më pak pështymë në gojë, gjë që lejon që bakteret të lulëzojnë. Këto baktere bëjnë që goja juaj të nuhasë. Pra, për hir të vetes dhe të gjithë të tjerëve që ju afrohen, pini ujë!

A ndiheni “të thatë”

Qoftë lëkura, buzët, sytë ose brenda gojës, nëse shpesh ndiheni të thatë, mund të mos ndodhë sepse nuk po aplikoni mjaftueshëm hidratues.

Personat që vuajnë nga ekzema ose lëkura e thatë e rëndë duhet të pinë më shumë ujë, pasi është shumë efektiv për hidratimin e lëkurës së tyre.