Zjarri vdekjeprurës në Hawaii, rreth 850 njerëz janë ende të zhdukur

Rreth 850 njerëz janë ende të zhdukur dhe 114 janë zyrtarisht të vdekur pas zjarreve në Maui, sipas përditësimit të fundit nga kryetari i bashkisë së qarkut Richard Bissen.

Kryebashkiaku i qarkut e bëri këtë përditësim në një video të postuar në Facebook, duke i kujtuar publikut se numri i të vdekurve pritet të rritet.

“Është detyra ime e trishtuar të raportoj se janë konfirmuar 114 vdekje”, tha kryebashkiaku në një video të postuar në Facebook. “Aktualisht janë 850 emra në listën e personave të zhdukur”

Bissen vuri në dukje se numri fillestar i njerëzve që fillimisht dyshohej se kishin vdekur ishte më shumë se 2,000, por u zvogëlua pasi u rivendosën komunikimet me telefon celular.

FBI, e cila po ndihmon në përpjekjet e kërkimit, kombinoi lista të ndryshme të personave të zhdukur për të dalë me numrin total të personave të zhdukur, shtoi kryebashkiaku.

Përditësimi i kryebashkiakut vjen pasi presidenti Biden do të vizitojë ishullin e shkatërruar pas kritikave se ai e vonoi ta bëjë këtë. Biden do të vizitojë ata që humbën shtëpitë dhe të dashurit gjatë fatkeqësisë dhe do të informohet nga zyrtarët publikë. Shtëpia e Bardhë tha se vazhdoi të merrte përditësime gjatë fundjavës pasi Biden lëshoi një sërë deklaratash publike për katastrofën pas deklaratës “pa koment” për të cilën ai u kritikua.

“Gjëja më e rëndësishme që presidenti të shohë është vetëm ndikimi i vërtetë. Ndihet vërtet ndryshe kur je në tokë dhe mund të shohësh shkatërrimin total të Lahaina”, tha administratorja e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave Dina Criswell për CBS News.

“Ai do të flasë me disa nga familjet që janë prekur nga kjo dhe do të dëgjojë historitë e tyre”, shtoi ai.

Zjarri i 8 gushtit në Lahaina është tani më vdekjeprurësi në më shumë se një shekull dhe i pesti më vdekjeprurës i regjistruar për SHBA-në.