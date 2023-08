Shkon në 100 numri i viktimave nga zjarret në Hawaii, kritika për menaxhimin e situatës

Numri i të vdekurve në Hawaii nga zjarri më vdekjeprurës në SHBA në më shumë se një shekull arriti në 100 të dielën, duke nxitur kritikat se mosveprimi i qeverisë kontribuoi në humbjen e jetëve.

Zyrtarët thanë se 93 persona dihet se kanë vdekur, por paralajmëruan se numri ka të ngjarë të rritet ndërsa ekuipazhet punojnë nëpër qindra shtëpi dhe automjete të djegura në Lahaina.

Qyteti historik bregdetar në ishullin Maui u shkatërrua pothuajse plotësisht nga ferri i shpejtë në mëngjesin e herët të së mërkurës, me të mbijetuarit që thanë se nuk kishte pasur paralajmërime.

Kur u pyet të dielën se pse asnjë nga sirenat e ishullit nuk ishte aktivizuar, senatori i Hawait Mazie Hirono tha se do të priste rezultatet e hetimit të shpallur nga prokurori i përgjithshëm i shtetit.

“Unë nuk do ta fal këtë tragjedi,” tha Hirono, një demokrat, në “State of the Union” të CNN. “Ne po fokusohemi vërtet, për sa më përket mua, në nevojën për shpëtim dhe, për fat të keq, gjetjen e më shumë trupave.”

Më shumë se 2200 ndërtesa u dëmtuan ose u shkatërruan ndërsa zjarri përfshiu Lahaina, duke shkaktuar dëme prej 5.5 miliardë dollarësh dhe duke lënë mijëra të pastrehë, sipas vlerësimeve zyrtare.

“Mbetjet që po gjejmë janë nga një zjarr që shkriu metale,” tha shefi i policisë së Maui, John Pelletier. “Kur marrim mbetjet… ato copëtohen”. Kjo e bën të vështirë identifikimin”, shtoi ai, duke u bërë thirrje atyre me të afërm të zhdukur që të ofrojnë mostra të ADN-së që mund të përshpejtojnë procesin.

Zjarri është më vdekjeprurësi në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1918, kur 453 njerëz vdiqën në Minesota dhe Wisconsin, sipas grupit kërkimor jofitimprurës të Shoqatës Kombëtare të Mbrojtjes nga Zjarri. Numri i të vdekurve tejkaloi zjarrin e Kampit të 2018-ës në Kaliforni, i cili praktikisht fshiu qytetin e vogël të Paradise nga harta dhe vrau 86 njerëz.

Janë ngritur pyetje se sa të përgatitura ishin autoritetet për katastrofën, pavarësisht ekspozimit të ishujve ndaj rreziqeve natyrore si cunami, tërmetet dhe stuhitë e forta. Në planin e tij të menaxhimit të emergjencave vitin e kaluar, shteti i Hawait e përshkroi rrezikun për njerëzit nga zjarret si “të ulët”. Megjithatë, masat paralajmëruese të synuara për të mbrojtur qytetarët, nëse goditen nga fatkeqësia, duket se kanë dështuar.

Maui pësoi ndërprerje të shumta të energjisë gjatë krizës, duke penguar shumë banorë që të merrnin alarme emergjente në celularët e tyre. Nuk u dëgjuan sirena emergjente dhe shumë banorë të Lahaina thanë se mësuan për zjarrin nga fqinjët që vraponin nëpër rrugë ose e panë vetë.