Zëvendëskryeministri i Mbretërisë së Bashkuar: Krimet e luftës do të ndiqen penalisht

Rusia do të përdorë “taktika edhe më të rënda” në Ukrainë dhe çdo krim lufte do të ndiqet penalisht, tha zëvendëskryeministri i Mbretërisë së Bashkuar.

Dominic Raab thotë se përveç të gjitha masave që po marrim, ne po mbështesim gjithashtu përpjekjet për të siguruar që provat e krimeve të luftës të ruhen.

Ai i tha BBC se komuniteti ndërkombëtar nuk ishte i gatshëm të vendoste një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë, sepse kjo do të përfshinte një gatishmëri për të rrëzuar avionët rusë, e cila është qartësisht shkallëzuese.

Në vend të kësaj, Mbretëria e Bashkuar po i bënte të gjitha përpjekjet e saj në sanksione ekonomike që po vunë uri makinën e luftës të financave të Putinit. Këto po goditnin gjithashtu oligarkët që kanë nevojë për akses në sistemin ndërkombëtar dhe që do të ushtrojnë presion ndaj Putinit, thotë ai.

I pyetur nëse vendet perëndimore duhet të shkojnë më tej për sa i përket furnizimit me naftë dhe gaz, Raab tha: “Po, mendoj se ne do ta shikojmë këtë me shumë kujdes… Ndërsa ne marrim masa për të ngordhur makinerinë ruse të luftës, nuk ka asgjë që është nga tavolina”./albeu.com