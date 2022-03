Ukraina do të shesë “bono lufte” për të financuar forcat e armatosura

Qeveria e Ukrainës ka thënë se planifikon të shesë bono që nga sot për të paguar forcat e saj të armatosura, ndërsa ato mbrojnë vendin nga pushtimi rus.

Në një postim në Twitter, Ministria e Financave e Ukrainës tha se çdo obligacion njëvjeçar do të kishte një vlerë nominale prej 1,000 hryvnia ukrainase ose 33,27 dollarë dhe norma e interesit e ofruar investitorëve do të “përcaktohej në ankand”.

“Të ardhurat nga obligacionet do të përdoren për të plotësuar nevojat e Forcave të Armatosura të Ukrainës”, shtoi ai.

In the time of military aggression of the Russian Federation, the Ministry of Finance offers citizens, businesses and foreign investors to support the budget of Ukraine by investing in military government bonds. pic.twitter.com/7P7AkxmTaD

