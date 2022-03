Momenti kur sulmet ruse godasin zyrat qeveritare në Kharkiv (VIDEO)

Qendra e Kharkiv është goditur nga një sulm rus. Sulmi e mëngjesit dukej se synonte zyrat qeveritare në Sheshin Liria në qendër të qytetit.

Një video virale në kanalet e mediave sociale ukrainase tregon një raketë që përplaset në pjesën e përparme të ndërtesës së Administratës Rajonale Shtetërore. Kjo shkakton një shpërthim të madh e të zjarrtë që shpërndan dritaret dhe makinat aty pranë.

Video e pasojave tregon makina të djegura dhe mbeturina në sheshin e qytetit.

Sulmi u raportua në orën 08:00 me orën lokale. Nuk raportohet ende për të lënduar apo viktima.

Qyteti verilindor i Kharkiv-it ka pasur luftime të ashpra dhe bombardime ajrore në ditët e fundit. Është qyteti i dytë më i madh i Ukrainës dhe shtëpia e 1.6 milionë banorëve.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022