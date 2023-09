Zelensky vizitë të papritur në Kanada, Trudeau konfirmon mbështetjen për Ukrainën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbërriti sot në Kanada për t’u takuar me kryeministrin dhe për të mbajtur një fjalim para Parlamentit kanadez, njoftoi zyra e Justin Trudeau.

Dje të enjten, Zelensky zhvilloi bisedime në Uashington me presidentin amerikan Joe Biden dhe anëtarët e Kongresit të SHBA – një ditë pasi ai iu drejtua Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për herë të parë që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë.

Krahas kryeqytetit Otava, Zelensky do të vizitojë edhe Toronton ku do të takohet me biznesmenë kanadezë, me shpresën për të siguruar investime për ditën e pasluftës në atdheun e tij.

“Kanadaja mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për popullin e Ukrainës, i cili po lufton për sovranitetin dhe demokracinë e tyre, por edhe për vlerat tona të përbashkëta, si respekti për sundimin e ligjit, lirinë dhe vetëvendosjen”, tha kryeministri Trudeau.

Në qershor, Justin Trudeau bëri një vizitë të papritur në Kiiv, ku u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Kanadaja ka ofruar ndihmë të konsiderueshme ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën, ndërsa ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për pushtimin e saj në vendin fqinj.

“Që nga fillimi i pushtimit brutal të Ukrainës nga Rusia, Kanadaja ka mirëpritur më shumë se 175,000 ukrainas”, thekson zyra e kryeministrit Trudeau.