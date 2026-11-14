Xhafaj kundërshton përjashtimin e Spiropalit dhe Ndrecës: Të niset nga e para për të gjithë

Fatmir Xhafaj ka dalë kundër propozimit që Elisa Spiropali dhe Plarent Ndreca të përjashtohen nga Partia Socialiste.
Në mbledhjen me dyer të mbyllura të Asamblesë Kombëtare të PS-së, që po zhvillohet në Gjirin e Lalëzit, ai ka kërkuar që ndaj tyre të mos zbatohet masa më e rëndë disiplinore.
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“Të jetë ditë e parë për të gjithë. Të marrin masa, por jo të përjashtohen”, është shprehur Xhafaj.
Qëndrimi i tij vjen pas kërkesës së kryeministrit Edi Rama për të votuar përjashtimin e dy socialistëve nga partia.