Asambleja e PS në Lalëz, Rama kërkon votë për largimin e Spiropalit dhe Ndrecës: Përgatitjet për traktatin e BE-së nisin në 2027

Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste po zhvillon punimet me dyer të mbyllura në Gjirin e Lalëzit, ku po diskutohen çështje dhe zhvillime të rëndësishme politike brenda mazhorancës.
Në nisje të mbledhjes, kryeministri Edi Rama kërkoi të ndërpritej transmetimi për mediat, pasi dëshironte t’u përcillte fillimisht disa mesazhe anëtarëve të Asamblesë. Telefonat janë mbajtur të fikur, duke e bërë të pamundur komunikimin me personat në sallë gjatë kësaj kohe.
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Pas rikthimit të transmetimit, Rama foli publikisht për integrimin europian dhe e vlerësoi si historik rekomandimin e Komisionit Europian që përgatitjet për traktatin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE të nisin në vitin 2027. Ai u kërkoi strukturave të PS-së në mbarë vendin të mobilizohen për zgjedhjet vendore të 9 majit 2027.
Në përfundim të Asamblesë, Rama ka kërkuar të votohet për përjashtimin nga Partia Socialiste të Elisa Spiropalit dhe Plarent Ndrecës. Kjo kërkesë ka shkaktuar reagime në mbledhje: Fatmir Xhafaj është shprehur kundër largimit të tyre nga partia, duke kërkuar që ndaj tyre të merren masa.
Erion Veliaj, nga burgu i Fierit, u ka dërguar anëtarëve të Asamblesë një letër të gjatë me titull “Partia Socialiste është më e madhe se kryetari i saj”.
Në mbledhje po trajtohet edhe riorganizimi i drejtimit të PS-së. Gazetari i Top Channel, Muhamed Veliu, ka raportuar se Rama ka vendosur që drejtuesit politikë në qarqe të shtohen nga 12 në 24. Sipas të njëjtit raportim, Albana Koçiu dhe Ervin Demo do të marrin drejtimin politik të qarkut të Tiranës.
Forumi socialist mblidhet sot për herë të parë pas rreth nëntë muajsh, në kohën kur partia po përgatitet për zgjedhjet vendore dhe po përballet me debate të brendshme e zhvillime të rëndësishme politike. Punimet vazhdojnë me dyer të mbyllura.