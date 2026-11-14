Këlliçi pas Asamblesë së PS-së: Rama drejtoi një mbledhje të mbushur me paranojë, terror dhe censurë

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, reagoi pas mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste dhe fjalimit të kryeministrit Edi Rama, duke e përshkruar aktivitetin si “asambleja e paranojës, terrorit dhe censurës”.
Sipas Këlliçit, Rama nuk pranoi të përballej me përgjegjësinë për aferat dhe korrupsionin, ndërsa injoroi kërkesën e qytetarëve për ndryshim dhe largimin e tij. Deputeti demokrat pretendon se mbledhja u zhvillua nën masa të forta sigurie, me bllokim të valëve telefonike dhe largim të kamerave, të cilat u rikthyen vetëm kur nisi transmetimi i fjalimit të kryeministrit.
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Këlliçi kundërshtoi gjithashtu deklaratat e Ramës për Belinda Ballukun. Ai deklaroi se kryeministri e ka mbrojtur ish-zëvendëskryeministren përmes votimit në Kuvend, ku 82 deputetë votuan kundër autorizimit për arrestimin e saj. Në reagimin e tij, deputeti përsëriti akuzat për abuzim me fondet publike dhe kritikoi Ramën për mënyrën se si foli për ekonominë dhe mediat.
Në përfundim, Këlliçi tha se Rama nuk ka më asnjë ofertë për Partinë Socialiste apo për Shqipërinë.
“Asambleja e Edi Ramës dëshmoi krizën e rëndë që ka përfshirë këtë forcë politike, e cila, sipas tij, është zhytur në korrupsion, afera dhe inkriminim. Deputeti tha se në vend të transparencës, llogaridhënies dhe marrjes së përgjegjësive, kryeministri zgjodhi sërish të mos dëgjojë qytetarët që kërkojnë ndryshim dhe largimin e tij.
Sipas Këlliçit, vëmendja e Ramës u përqendrua te ndëshkimi i protestuesve dhe goditja e kundërshtarëve të brendshëm, duke lënë jashtë vetëm dy zëra që, sipas tij, kanë mundur të shprehen kundër regjimit.
Deputeti deklaroi se mbledhja nisi me prani dhe masa policore, ndërsa sinjalet e telefonisë u bllokuan. Ai e cilësoi këtë si tregues të paranojës dhe mungesës së besimit brenda strukturave socialiste. Sipas tij, kamerat u hoqën nga salla dhe u rikthyen vetëm për transmetimin e fjalimit të kryeministrit, i cili, në vlerësimin e Këlliçit, vijoi me deklarata të pavërteta.
Këlliçi tha se pretendimi i Edi Ramës se nuk e ka mbrojtur Belinda Ballukun nga drejtësia bie ndesh me atë që, sipas tij, panë të gjithë shqiptarët. Ai deklaroi se 82 deputetë votuan për t’i siguruar Ballukut imunitet dhe paprekshmëri, duke penguar SPAK-un të zhvillonte hetimet në mënyrën e duhur.
“Belinda Balluku vazhdon të lëvizë e lirë dhe të ushtrojë pushtet, ndonëse përballet me 5 akuza dhe 13 vepra penale. Ajo akuzohet për abuzim me të paktën 1.1 miliardë euro të buxhetit”, u shpreh ai.
Duke iu referuar fjalimit për ekonominë, deputeti i PD-së akuzoi Ramën dhe bashkëpunëtorët e tij se u kanë marrë qytetarëve qindra milionë euro, të cilat më pas janë përdorur për vila luksoze ose janë transferuar jashtë vendit. Sipas tij, këto fakte janë të njohura nga shqiptarët.
Këlliçi tha se kryeministri fajësoi edhe një herë mediat dhe agjentët e huaj, të cilët Rama i konsideron përgjegjës për komplote kundër tij.
Ai e përshkroi sallën si një mjedis ku nuk dëgjohej asnjë kundërshtim dhe theksoi se në rreshtat e parë ndodheshin kryesisht persona që janë subjekte të drejtësisë. Sipas tij, kreu i organizatës realizoi edhe ndryshime të pakta dhe shkëmbime vendesh me njerëzit e vetëm që ka në dispozicion dhe që ende nuk kanë përfunduar në dyert e SPAK-ut.
“Edi Rama nuk ka më asgjë për t’i dhënë as partisë së tij dhe as vendit. Me paranojën dhe frikën se, pa pushtetin që mban me forcë, do të përballet me drejtësinë dhe do të japë llogari për dëmet që i ka shkaktuar vendit, ai vetëm sa e thellon krizën e Shqipërisë”, përfundoi Këlliçi.