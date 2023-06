Vritet 3-vjeçari nga granatimet në Kherson

Një fëmijë 3-vjeçar u vra nga granatimet nga forcat ukrainase në rajonin e Kherson, i cili kontrollohet pjesërisht nga Rusia, njoftoi sot agjencia e lajme TASS.

Kherson është një nga katër rajonet që Rusia pretendon se i ka aneksuar që nga viti i kaluar edhe pse forcat e saj nuk e kontrollojnë plotësisht territorin e saj.

Ndërkohë, Forcat Ajrore të Ukrainës thanë këtë mëngjes se kishin rrëzuar një raketë dhe 20 dronë të prodhuar nga Irani të nisur nga Rusia në një sulm të ri gjatë natës.

The child was killed by the shelling of the village of Dneprany in the Kherson region. He was about three years old.#Russia #News #Kherson pic.twitter.com/DDPALeWHIp

— Sasha White (@rusashanews) June 15, 2023