Vrau gruan dhe i copëtoi trupin, më pas e futi në valixhe për të fshehur gjurmët

Një 78-vjeçar nga Florida është arrestuar pasi dyshohet se ka vrarë gruan e tij. Pas vrasjes në përpjekje për të asgjësuar trupin e saj , ai e copëtoi dhe e futi në valixhe dhe çanta.

William Lowe Jr. akuzohet për vrasje të shkallës së parë dhe abuzim me kufomën, sipas një deklarate të policisë.

Policia gjeti fillimisht një valixhe me mbetje njerëzore më 21 korrik. Pak më vonë, aty pranë u gjetën edhe dy valixhe të tjera, me mbetje njerëzore.

Të nesërmen, autoritetet gjetën dy çanta shtesë me pjesë njerëzore.

Muajin e kaluar, policia kërkoi ndihmën e publikut për gjetjen e viktimës.

Në atë kohë, viktima përshkruhej si një femër midis moshës 35 dhe 55 vjeç.

Brenda njërës prej valixheve ishte një kod skanimi i linjës ajrore që rezultoi në emrin “A Barbosa Ontes”, një shkronjë larg mbiemrit të viktimës “Fontes”.

Si arritën autoritetet te autori



Gruaja fatkeqe u qëllua për vdekje me plumb në kokë. Lowe as nuk e pranoi as mohoi vrasjen e gruas së tij, por thuhet se u tha hetuesve në ditët para arrestimit të tij se ai kishte udhëtuar në Brazil tre javë më parë.

I moshuari u bë pjesë e hetimit pasi policia gjeti disa video të vëzhgimit që tregonin se si vepronte në mënyrë të dyshimtë dhe hynte në vendet ku u gjetën valixhet. Dëshmitarë të shumtë u thanë oficerëve se vunë re një burrë nervoz që përputhej me përshkrimin e Lowe që frekuentonte zonat ku u zbuluan valixhet.

Tre burra që punonin në një çati afër vendit ku u gjet një valixhe thanë se e panë të pandehurin duke u ngjitur në zonë, duke zbritur nga makina e tij dhe duke u ngjitur në mur për të parë një pamje të mirë të valixhes.

Dëshmitarët pohuan se e kishin parë atë të vizitonte zonën të paktën pesë herë gjatë një periudhe tre-ditore, dhe vrasësi i akuzuar gjithashtu thuhet se ndoqi lëvizjet e oficerëve të policisë të paktën një herë ndërsa ata hetonin vendin e krimit.

Policia kontrolloi banesën e tij të hënën, ku thuhet se gjeti gjurmë gjaku në gjashtë dhoma./Albeu.com