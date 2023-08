Vrasja e tifozit grek para ndeshjes së Champions League, mes të dyshuarve një shqiptar

Video të reja, prova dhe dëshmi i shtohen përditë zbulimeve për ngjarjet tragjike që çuan në vdekjen e të riut Michalis Katsouris të hënën mbrëma, para ndeshjes AEK-Dinamo Zagreb

Përmes materialit para hetimor dhe asaj që policët morën pjesë në aksionin për shtypjen e lëvizjes së huliganëve kroatë -për fat të keq pas dëmtimit të shkaktuar- si dhe dëshmitarët okularë nën betim, është zbardhur pjesa e fundit e ditës dramatike.

Hetimet e autoriteteve kanë çuar në pesë të dyshuar kryesorë. Ata janë një kroat, një shqiptar dhe tre grekë. Shqiptari dhe kroati pas arrestimit kishin me vete thika të palosshme me gjak dhe u ndanë menjëherë nga pjesa tjetër e të arrestuarve, si të dyshuar për vrasjen. Dy grekët janë tifozë të organizuar të një skuadre greke dhe me precedentë të rëndë kriminalë.