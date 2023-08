Von der Leyen dhe Kurti takohen në Athinë, presidentja e KE thirrje për dialog: Të zbatohen marrëveshjet

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar në Athinë me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Në këtë takim, zyrtarja e lartë e BE-së i ka kërkuar Kurtit angazhim për de-përshkallëzim të situatës në Veri të Kosovës.

Po ashtu i ka kërkuar kreut të ekzekutivit kosovar që të riangazhohet në procesin e dialogut, si dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura në mes Kosovës dhe Serbisë.

”Kam diskutuar me kryeministrin Albin Kuritn për për të de-përshkallëzuar tensionet në veri të Kosovës, për t’u riangazhuar në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe për të zbatuar marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka thënë ajo.

Ursula von der Leyen deklaroi se ”është jetike të rrëzohen barrierat në rajon dhe Ballkani Perëndimor më afër BE-së”.

Për këtë takim ka shkruar në Twitter edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

“Diskutuam marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin rajonal, planin e rritjes së BE-së për BB6 dhe dialogun. Për këtë të fundit, theksova rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të pakushtëzuar të Agrmt Bazë”, ka thënë Kurti

Kurti është në vizitë në Athinë me ftesë të homologut të tij grek, Kyriakos Mitsotakis.

I discussed with PM @albinkurti the need to de-escalate tensions in the North of Kosovo, re-engage in the EU-facilitated dialogue & implement agreements on the normalisation of relations between Kosovo & Serbia.

It‘s vital to bring down barriers in the region & the Western… pic.twitter.com/BM0Z7fjpT3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2023