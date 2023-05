VMRO-DPMNE: Kovaçevski dorëhiqet, Talat Xhaferi ”gris” shkresën?!

Grupi i Punës për ndryshimet Kushtetuese vazhdon me punë. Pritet finalizimi i Rregullores dhe Metodologjisë për mënyrën e punës në ditët në vijim, njofton KlanM.

VMRO-DPMNE nuk delegoi përfaqësues në këtë grup pune dhe mbetet në qëndrimin e në këtë përbërje parlamentare nuk do të ketë ndryshime kushtetuese.

Nga opozita, sic njofton KlanM, sot kanë komentuar dorëheqjen e Kryeministrit Kovaçevski dhe nëse ka nën kontroll deputetët socialdemokrat për të votuar “pro” ndryshimeve kushtetuese.

“Është e saktë se Kovaçevvski ka dorëzuar dorëheqjen, kurse Talat Xhaferi e ka grisur. Mos ta gënjejnë opinionin, le të tregojë Kovaçevski se si i është grisur dorëheqja dhe si shkoi në SHBA dhe në fund le të thotë para opinionit se cilët janë deputetët e LSDM-së nga Njësia Zgjedhore 1 dhe 2 dhe disa nga Njësia Zgjedhore 4 që kanë thënë se nuk do të votojnë për ndryshimin e kushtetutës” – tha Naum Stoilkovski, zëdhënës i VMRO-DPMNE-së.

Kryetarja e Grupit të Punës, Margarita Caca Nikolovska, sic percjell KlanM, dje sqaroi se nuk ka një afat kur duhet të përgatitet Nisma për ndryshimin e Kushtetutës, por paralajmëroi se pasi të konstatohen parimet do ta intensifikojnë punën.

Për disa javë të ardhshme, Qeveria, pret vërtetimin e tekstit, I cili do të publikohet, do të futet në debat publik dhe do të dorëzohet në Kuvend.

Grupi I punës, sic njofton KlanM, numëron 23 anëtarë. 10 janë ekspertë të së drejtës kushtetuese dhe ish-gjykatës në Gjykatën Kushtetuese, 10 përfaqësues të partive politike dhe nga një përfaqësues nga kabinetet e Presidentit, Ministrisë së Jashtme dhe Sekretariatit për Cështje Evropiane. /KlanMacedonia/