Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, pritet që të enjten në Kinë të zhvillojë një takim të ndarë me presidentin rus Vladimir Putin.
Sipas agjencisë Associated Press (AP), e cila i referohet një zyrtari amerikan që ka folur në kushte anonimiteti, ky takim dypalësh do të mbahet krahas bisedimeve trepalëshe mes Trump, Putin dhe presidentit kinez Xi Jinping, të cilat janë parashikuar po ashtu për të enjten.
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Nëse ky takim konfirmohet, ai do të shënojë takimin e parë ballë për ballë midis Trump dhe Putinit që nga viti 2025, kur të dy udhëheqësit u takuan në Alaskë për të biseduar rreth luftës në Ukrainë. Atëherë, bisedimet nuk sollën ndonjë marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit.
Më parë, Trump kishte lënë të hapur mundësinë e një takimi me presidentin rus, si dhe me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un. Megjithatë, asnjë nga këto takime nuk ishte futur në axhendën zyrtare të presidentit amerikan.
Një takim i veçantë mes Trump dhe Putinit do të zhvillohej në një periudhë me rëndësi për diplomacinë ndërkombëtare, sidomos për çështjen e luftës në Ukrainë dhe marrëdhëniet midis Uashingtonit dhe Moskës.
Për momentin, informacioni i AP bazohet vetëm në deklaratën e një zyrtari amerikan anonim dhe takimi nuk është konfirmuar ende zyrtarisht.