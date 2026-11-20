Këtë të premte, Gjykata e Durrësit, ka shpallur moskompetencën lëndore për çështjen e Elisabeta Matajt, ish-drejtoreshës së Postës së Durrësit, e akuzuar si e përfshirë në skandalin e vjedhjes së 700 mijë eurove nga fondet.
Me vendim të gjykatës, aktet në ngarkim të Matajt do t’i përcillen Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), e cila është kompetente për shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes së saj.
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Më herët, Prokuroria e Durrësit shpalli moskompetencën dhe e depozitoi dosjen në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) pasi janë gjetur elementë funksionimi si grup i strukturuar kriminal. Ka dyshime se në skandal është përfshirë edhe deputetja e PS-së, Etleva Budini, e cila ka mbajtur postin e drejtoreshës së postës deri në vitin 2025.
Moskompetenca nga ana e Prokurorisë së Durrësit është ngritur për shkak të subjektit dhe veprës penale, sipas nenit 75/a, germat b dhe c të Kodit të Procedurës Penale.
Pra referimi i është bërë SPAK-ut me argumentet se duhet të vlerësonte nëse jemi përpara grupit të strukturuar kriminal dhe nëse zyrtarët e lartë të dyshuar janë të përfshirë apo jo.
Dosja deri më tani është hetuar nga prokurori Gazmend Frëngu i Prokurorisë së Durrësit.
Skandali i vjedhjes në Postën e Durrësit shpërtheu në muajin korrik, kur u arrestua drejtoresha e atëhershme në detyrë, Elisabeta Mataj e akuzuar se se në bashkëpunim me vartësit përvetësoi mbi 700 mijë euro të destinuara për pensionet në Krujë dhe Shijak.
Vetëm dy muaj më pas ajo u la në arrest shtëpie, ku ndodhet edhe aktualisht. Në arrest shtëpie janë edhe ish-shefja e financës Valbona Duni dhe arkëtarja Paola Dana.