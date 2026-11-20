Deputetët e Kuvendit të Kosovës dhanë dritën jeshile në lexim të parë për buxhetin e vitit 2027, i cili kap vlerën e 4.27 miliardë eurove.
Menjëherë pas votimit, ekzekutivi publikoi listën e prioriteteve kryesore të këtij buxheti, duke vënë theksin te përmirësimi i jetesës së qytetarëve, forcimi i shërbimeve shtetërore dhe avancimi ekonomik i vendit.
Të lidhura
None found
Sipas qeverisë, buxheti prej 4.27 miliardë eurosh ka si qëllim ngritjen e mirëqenies qytetare, fuqizimin e shërbimeve publike dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik, teksa ruan stabilitetin fiskal.
Në planin e shpërndarjes buxhetore, komunat do të marrin 908 milionë euro, ndërsa më shumë se 1 miliard euro janë caktuar për investime kapitale. Po ashtu, punonjësit e sektorit publik do të përfitojnë pagën e 13-të, dhe koeficienti i pagave do të rritet në 120 euro duke filluar nga korriku i vitit 2027.
Në të njëjtën kohë, janë parashikuar rritje graduale të ndihmës financiare për fëmijët, me objektiv dyfishimin e këtyre shtesave deri në vitin 2030.
Fonde shtesë janë ndarë gjithashtu për shëndetësinë, rrugët, sigurinë e furnizimit me ujë, mbrojtjen e mjedisit, sportin dhe turizmin. Ndër projektet e përmendura nga qeveria janë përgatitjet për Lojërat Mesdhetare të vitit 2030, krijimi i një linje ajrore kombëtare dhe ndërtimi i resorteve turistike.
Sipas ekzekutivit, ky buxhet synon që Kosova të kalojë nga një periudhë thjesht rritjeje ekonomike në një fazë transformimi të thellë ekonomik, duke u mbështetur në investime publike dhe private, hapjen e vendeve të reja të punës dhe shpërndarjen më të drejtë të përfitimeve te qytetarët.