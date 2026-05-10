VIDEO/ Zjarr i përmasave të mëdha pranë aeroportit “Charles de Gaulle” në Paris

Ditën e djeshme, një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer në një objekt industrial në veri të Parisit, pranë aeroportit Charles de Gaulle.

Sipas raportimeve, flakët përfshinë një fabrikë për prodhimin e bukës dhe ëmbëlsirave, ndërsa re të dendura tymi të zi janë parë nga aeroporti dhe zonat përreth, duke shkaktuar shqetësim te udhëtarët dhe banorët.

Autoritetet e aeroportit konfirmuan se lëvizja e avionëve nuk është ndikuar nga zjarri dhe fluturimet po vijojnë normalisht.

Deri tani nuk raportohen persona të lënduar.

Mediat franceze bëjnë të ditur se rreth 60 zjarrfikës janë angazhuar në operacion për vënien nën kontroll të flakëve, të cilat kanë përfshirë kryesisht zonën e magazinimit të objektit industrial.

 

Shtuar 10.05.2026 09:10

