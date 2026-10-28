Sulm me thika pranë ambasadës izraelite në Beograd, roja qëllon për vdekje të miturin

Sulm me thika pranë ambasadës izraelite në Beograd, roja qëllon për vdekje të miturin

Serbia ka kaluar në gjendje gatishmërie të lartë pas një sulmi me thikë ndaj policit që ruante ambasadën izraelite në Beograd, pak pas mesnatës.

Sulmuesi mbeti i vrarë nga të shtënat e oficerit, ndërsa autoritetet po e hetojnë ngjarjen si sulm terrorist.

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Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Daçiç, bëri të ditur se autori ishte i mitur dhe se identiteti i tij ende nuk është përcaktuar. Ai mbante dy thika dhe sulmoi një pjesëtar të Xhandarmërisë Serbe, duke thirrur “Allahu Ekber”.

Oficeri përdori armën e shërbimit dhe e qëlloi sulmuesin, i cili vdiq në vendngjarje. Daçiç tha se polici veproi në vetëmbrojtje dhe pësoi lëndime të lehta.

Pas sulmit, autoritetet serbe e ngritën kërcënimin terrorist në nivelin më të lartë të mundshëm dhe shtuan masat policore në pika kyçe anembanë vendit.

Sipas ministrit, i mituri ishte nën vëzhgimin e shërbimeve serbe të sigurisë, pasi autoritetet e konsideronin përkrahës të organizatës terroriste Shteti Islamik.

Daçiç tha se i mituri kishte publikuar në llogarinë e tij në Instagram flamurin e zi të Shtetit Islamik, duke shfaqur mbështetjen për organizatën.

Ministria e Jashtme nuk ka bërë ende ndonjë koment për ngjarjen.

Një sulm i tillë ndaj një polici në shërbim pranë ambasadës izraelite në Beograd nuk ndodh për herë të parë.

Në qershor të vitit 2024, një burrë e plagosi me hark një polic serb që ruante ambasadën.

Edhe atëherë, roja qëlloi sulmuesin, i cili humbi jetën.


Shtuar 28.10.2026 08:30

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