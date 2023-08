VIDEO/ Shpërthim i fuqishëm në një karburant në Rusi, 27 të vdekur dhe qindra të plagosur

Të paktën 27 persona vdiqën dhe dhjetëra u plagosën pas një zjarri dhe shpërthimi në një pikë karburanti në rajonin e Kaukazit të rajonit Dagestan në Federatën Ruse, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga ministria e reagimit emergjent.

Fillimisht u raportuan 25 të vdekur, por numri është rritur në 27.

Nga incidenti janë lënduar gjithsej 102 persona, sqaron ministria përmes Telegramit.

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot

Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.

The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2023