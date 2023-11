VIDEO/ Reperja 27-vjeçare vret menaxherin në mes të rrugës: Ishte vetëmbrojtje

Reperja Key Vhani akuzohet për vrasjen e agjentit të saj më 9 tetor. Një kamera sigurie regjistroi momentin kur 27-vjeçarja qëlloi dhe vrau agjentin e saj në mes të rrugës në Miami, SHBA.

Në video, reperja shihet duke u përleshur me një burrë jashtë një makine të bardhë. Pak sekonda më vonë të dy fillojnë të përplasen me njëri-tjetrin ndërsa menaxheri 27-vjeçar del nga makina dhe i bashkohet sulmit ndaj Vhanit.

Siç shihet në pamjet e publikuara nga mediat amerikane, më pas reperja nxjerr një armë nga çanta dhe fillon të qëllojë drejt menaxherit të saj.

Rapper Key Vhani gets out of manager’s car

Rapper Key Vhani fights with manager

Rapper Key Vhani MURDERS manager

Rapper Key Vhani gets run over by manager’s friend

Just another day in ‘rapper land’~#BidensAmerica pic.twitter.com/DSWXNdekHn

— TruthInBytes (@bytesintruth) November 19, 2023