VIDEO/ Panik dhe britma, të shtëna me armë në qendrën tregtare, qytetarët vrapojnë të tmerruar

Të shtëna me armë zjarri u raportuan në një qendër tregtare luksoze në Bangkokun qendror, siç njoftoi policia tajlandeze.

Videot dhe fotot e postuara në mediet sociale tregojnë njerëz në panik që vrapojnë drejt daljeve të qendrës.

Raportet e para thanë se të shtënat u dëgjuan nga një tualet në katin e parë. Autori kishte veshur një palë pantallona kamuflazhi, xhaketë të zezë dhe këpucë të stilit ushtarak.

Personat që nuk ishin në gjendje të dilnin ishin strehuar brenda dyqaneve në qendër.

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p

— The Nation Thailand (@Thenationth) October 3, 2023