VIDEO/ Momenti kur autorët vendosin tritolin poshtë makinës së Benard Ndrecës në Vaun e Dejës

Janë publikuar pamjet e momentit kur dy persona ende të paidentifikuar kanë vendosur lëndën shpërthyese tritol në pjesën e përparme të makinës së kreut të “Rithemelimit” në Vaun e Dejës, Benard Ndreca.

Siç duket edhe nga pamjet autorët verndosin poshtë makinës lëndën shpërthyese, më pas ata largohen nga vednngjraja.

Gjithashtu kamerat e sigurisë kanë kapur edhe momentin e shpërthimit, kur Ndreca ka hipur në makinë.

Për fat të mirë ai nuk është lënduar.

Dyshimet e vetme të Ndrecës lidhen me fillimin e fushatës zgjedhore. Ai thotë se nuk ka konflikte të mëparshme me askënd.

Ndreca i ka bërë thirrje autoriteteve që të zbardhin sa më parë ngjarjen, ndërsa tha se, nuk mbahen dot bashkitë e vendeve me presion.

“Në momentin që ka lëvizur makina nga vendi aty ka qenë shpërthimi. Skam konflikte me asnjë, kjo është e përdorur politikisht. S’më është vendosur mua por kreut të PD së Vaut të Dejës sepse këtu janë të organizuar mirë. S’kam përplasje, as kërcënime. Janë parë pamjet, vijnë dy persona, në orën 1:15 të natës, rreth 7 minuta aty, vendosin eksplozivin dhe largohen. Janë të maskuar.

Thirrja ime është, duke filluar që nga kryeministri: Të distancojnë policinë nga politika. Lërini njerëzit të votojnë të lirë. I bëj thirrje çdo lloj kahu politik, se vullneti i njerëzve dihet se ku shkon, nuk i mbani dot bashkitë e vendeve me presion”, deklaroi ai./albeu.com/