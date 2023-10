VIDEO/ Forcat Ajrore izraelite thonë se kanë goditur objektivat e Hezbollahut

Forcat Ajrore izraelite (IAF) thonë se kanë goditur objektivat e Hezbollahut në Liban.

IAF postoi një video në X dhe tha se sulmet ishin përgjigje ndaj zjarrit në drejtim të Izraelit nga Libani.

Hezbollah, që do të thotë “Partia e Zotit”, është një organizatë politike, ushtarake dhe shoqërore islamike shiite që zotëron fuqi të konsiderueshme në Liban.

Ajo u shfaq me ndihmën e Iranit gjatë pushtimit izraelit të Libanit në fillim të viteve 1980, megjithëse rrënjët e saj ideologjike shtrihen që në ringjalljen islamike shiite në Liban në vitet 1960 dhe ’70.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 17, 2023