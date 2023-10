VIDEO/ Fëmijët po luanin dhe këndonin në spitalin që u sulmua, qindra të vdekur

Një video tronditëse ngaAl-Ahli në Gaza rreth 20 orë para sulmit të përgjakshëm me qindra të vdekur dhe të plagosur mbrëmjen e së martës, është bërë publike në rrjetet sociale.

Në këtë video, fëmijët e vegjël mund të shihen duke luajtur lojëra dhe duke kënduar, pa e ditur se në orët në vijim ky spital do të jetë objektivi i sulmit më vdekjeprurës në Gaza në 15 vitet e fundit.

The video of children playing in Al Ahly hospital earlier today. So much life and happiness wasted for lunacy of war

#Al_Ahli_Hospital_massacre pic.twitter.com/OTH2wK0M63

