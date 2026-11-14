VIDEO/ E akuzuar nga SPAK për korrupsion dhe abuzim me miliona euro nga fondet publike, Balluku ulet në rreshtin e parë të Asamblesë së PS

Belinda Balluku, ish-zëvendëskryeministre, mori vend në rreshtin e parë në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, të zhvilluar në Gjirin e Lalzit.
Ajo u shfaq mes drejtuesve kryesorë të PS-së, ndërsa ndaj saj po zhvillohen hetime nga SPAK dhe akuzat lidhen me procedurat e tenderëve publikë. Çështja është shoqëruar me debat politik dhe është ndër më të bujshmet në drejtësi.
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Në mbledhjen e sotme pritet që Edi Rama të përcjellë mesazhe lidhur me drejtimin dhe organizimin e Partisë Socialiste.