Asambleja e PS zhvillon mbledhjen pa praninë e mediave, anëtarëve u fiken telefonat

Asambleja e PS zhvillon mbledhjen pa praninë e mediave, anëtarëve u fiken telefonat

Gjatë fjalimit të kryeministrit Edi Rama përpara anëtarëve të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste në Lalëz, komunikimi me pjesëmarrësit brenda sallës është ndërprerë.

Telefonat e të pranishmëve raportohet se janë fikur, duke e bërë të pamundur marrjen e informacionit apo komunikimin me ta.

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Masa u mor pasi Rama kërkoi bllokimin e sinjalit për mediat. Kryeministri kishte paralajmëruar se fillimisht do t’i drejtohej “familjes së tij politike”, përpara fjalimit të plotë publik.

Mbledhjen e Asamblesë e çeli Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi, ndërsa diskutimet nisën me fjalën e kryeministrit.

Detajet e fjalimit që Rama po zhvillon me dyer të mbyllura nuk janë bërë ende të ditura. Në përfundim të këtij komunikimi, pritet që kryeministri të prononcohet publikisht për mediat.


Shtuar 14.11.2026 10:59

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