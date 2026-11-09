VIDEO/ Bylykbashi dhe Ivi Kaso largohen nga mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Gjiknuri: Ndoshta jam dakord me ju

VIDEO/ Bylykbashi dhe Ivi Kaso largohen nga mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Gjiknuri: Ndoshta jam dakord me ju

Oerd Bylykbashi, bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore, dhe Ivi Kaso janë larguar nga mbledhja, duke ndërprerë pjesëmarrjen e opozitës në punimet e tij.

Para se të largohej, Bylykbashi tha se dialogu me mazhorancën nuk mund të zhvillohet për sa kohë shteti vijon të ndikojë në procesin zgjedhor.

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Teksa Bylykbashi dhe Kaso u ngritën në këmbë, bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri i kërkoi Bylykbashit ta dëgjonte dhe të mos i trembej mendimit të tij, pasi mund të rezultonte se ishin dakord.

Gjiknuri vuri në dukje se opozita kishte deklaruar se propozimet i kishte gati, por nuk i kishte sjellë dhe po priste ditën e fundit për t’i paraqitur. Ai e cilësoi këtë një strategji politike dhe, pas bojkotimit të seancës nga opozita, mbylli punimet e Komisionit.

 

 


Shtuar 9.11.2026 14:07

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