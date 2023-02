Vendet e BE-së nuk bien dakord për raundin e ri të sanksioneve ndaj Rusisë

Vendet e BE-së nuk arritën të bien dakord të mërkurën për një raund të ri sanksionesh kundër Rusisë që synohej të viheshin në fuqi për njëvjetorin e pushtimit të Ukrainës nga Moska të premten, i thanë Reuters katër burime diplomatike në Bruksel.

“Ka disa çështje të pazgjidhura, duke përfshirë raportimin e aseteve ruse në Evropë”, tha një nga burimet, të cilët folën të gjithë në kushte anonimiteti për shkak të konfidencialitetit të negociatave midis 27 shteteve të BE-së.

Paketa e propozuar përfshin kufizime tregtare me vlerë më shumë se 10 miliardë euro, duke përfshirë një ndalim të importeve të gomës ruse nga BE. Ajo gjithashtu do të ndalonte eksportet e BE-së në Rusi të pajisjeve teknologjike dhe pjesëve rezervë që Moska mund të përdorë në fushën e betejës.

Ekzekutivi me bazë në Bruksel gjithashtu dëshiron që 27 vendet e BE-së të gjurmojnë më mirë asetet ruse në tokën e tyre, ndërsa blloku kërkon mënyra për t’i përdorur ato për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës nga lufta. Disa vende, megjithatë, u tërhoqën kundër spektrit të përballjes me gjoba për mos raportim, sipas burimeve.

Më shumë bisedime midis përfaqësuesve të Brukselit të vendeve anëtare të BE-së priten të enjten pasdite, thanë burimet. /albeu.com