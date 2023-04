Veliaj: Metës dhe Berishës u vjen turp dhe fshehin fytyrat

Gjatë takimit me banorët e Njësisë 9 në Tiranë, kandidati i PS për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj ka ironizuar Berishën dhe Metën dhe kundërshtarin e tij Belind Këllicci.

Veliaj tha se Berishës dhe Metës i vjen turp sa tani kanë filluar dalin dhe pafytyrë.

“E keni vënë re, që të dyja palët duam të mbarojmë shkolla? Ne kemi detyrë që të mbarojmë shkollën e 42-të, 43-të, apo të 44-t, ata duhet të mbarojnë shkollën për efekt diplome, por që këtu të dyja palët jemi për të mbaruar shkolla kjo është pak, por e sigurt. As nuk më besohet që do kishim përballë karikatura të tilla. E keni vënë re, tani thotë mos i shikoni fytyrën, por shikojini gishtat, se u vjen turp nga fytyra e tyre. Se në fakt fytyra e tyre është fytyra e Saliut dhe Ilir Metës, për këtë s’ka dyshim asnjë njeri, u vjen turp. A thua se po mësojnë gjuhën e shenjave në fushatë dhe po ua tregojnë njerëzve me shenja çfarë mendojnë ata për popullin. Ishte shenjë e shëmtuar me thënë të drejtën, po fakti që këta kanë turp nga fytyrat e tyre është tamam si ajo kënga “no face, no name, no number”, pra pa fytyrë, pa emër, pa numër. Domethënë jemi duke bërë fushatë me disa gishta se nuk i shohim fytyrën asnjë njeriu. Saliu i urryer, Iliri i urryer, kandidati pa diplomë. “Mos iu shikoni fytyrën!” Por çfarë të shohim? Ne nuk dimë me kë po debatojmë, me kë po kandidojmë!” u shpreh Veliaj.