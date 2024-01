Vdekja e 41-vjeҫares në Durrës/ Rrëfimi tronditës i djalit: Do të të bëj të vrasësh veten

Kanë dalë në dritë detaje të reja, lidhur me vdekjen e 41-vjeҫares Bedrie Loka, e cila u vetëhelmua me fotoksinë.

Dëshmitë tronditëse të dy fëmijëve të mëdhenj të Xhemal dhe Bedrie Lokës, ku kjo e fundit në gjendje të rënduar psikologjike i ka dhënë fund jetës duke pirë fotoksinë. dosjen hetimore ku jepet dëshmia e djalit dhe e vajzës.

Djali i çiftit tha se babai i tij ,teksa ishte në Greqi një vit më parë e ka kërcënuar nënën, duke i thënë se; do ta bënte që të vriste veten.

Ndërmjet bashkëshortëve Loka, konfirmohet edhe nga deklarimet e fëmijëve të tyre.

Në deklarimet e tij të datës 05.01.2024, djali i çiftit Loka pohoi se natën që nëna e tij tentoi vetëvrasjes mes prindërve ka pasur debate të forta.

“Mami dhe babi gjithmonë kanë pasur debate me njëri tjetrin e nuk i kanë pasur mirë marrëdhëniet. Gjithmonë debatonin. Madje dhe një ditë para se të vdiste mami, një ditë para se të pinte helm, ata bënë një debat të fortë me mamin … se nuk e lejonte mamin të shkonte të shtëpia e gjyshes dhe filloi duke e sharë dhe ofenduar. Debati atë natë ka zgjatur nga ora 19 pak a shumë, deri në orën 23:00. Babi kur ka qenë në Greqi, gati një vit më parë, ka marrë në celular mamin dhe i ka thënë që; unë ty do të bëj të vrasësh veten, mbaje mend”, duke theksuar “shkaku i këtij veprimi ka qenë se mami ka qenë shumë herë e kërcënuar dhe e ofenduar nga babi im … mami ka pasur konflikte të herë pas hershme me babain”.