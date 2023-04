Valë të nxehti rekord në Azi, shkrihet asfalti, dhjetëra të vdekur dhe shkolla të mbyllura

Një valë e fortë të nxehti po përfshin pjesën më të madhe të Azisë, duke shkaktuar vdekje dhe mbylljen e shkollave në Indi.

Ekspertët po e quajnë atë “valën më të keqe të të nxehtit të prillit në historinë aziatike” me termometrin që ka arritur nivele rekord në Indi, Kinë, Tajlandë dhe Laos.

Temperatura jashtëzakonisht të larta

Temperatura rekord në shumë zona të Kinës, si Chengdu, Shenyang, Nanjing, Hangzhou dhe zona të tjera pranë deltës së lumit Yangtze. Temperatura jashtëzakonisht të larta raportohen edhe në Azinë Juglindore.

Termometri në qytetin Laos të Luang Prabang arriti 42.7 gradë Celsius këtë javë, temperatura më e lartë deri më tani. Në Tajlandë, një stacion monitorimi qeveritar në aeroportin Tak në veriperëndim regjistroi një temperaturë prej 45.4 gradë Celsius të shtunën, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 44.6 gradë në Mae Hong Son më 28 prill 2016.

Asfalti shkrihet në Bangladesh

Një tjetër vend që ka qenë në qendër të ndryshimeve klimatike është Bangladeshi, siç tha klimatologu Maximiliano Herrera për Guardian.

Të shtunën e kaluar, në Dhaka, që është kryeqyteti i Bangladeshit, temperaturat kaluan 40 gradë Celsius, duke bërë që sipërfaqja e asfaltit të shkrihet në shumë rrugë. Sipas autoriteteve, ishte dita më e nxehtë në 58 vjet.

Sipas një zyrtari të Ministrisë së Mjedisit, nëse vapa nuk ulet, në disa zona do të shpallet gjendja e jashtëzakonshme.

Vala e të nxehtit godet Indinë

Vitet e fundit, India po përballet me një problem të veçantë me temperaturat e larta, ku ekspertët kanë frikë se këtë vit problemi mund të përkeqësohet.

Vala e të nxehtit ka prekur disa shtete në Indi, ndërsa departamenti meteorologjik ka lëshuar një alarm portokalli për rajonet e Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh dhe Bengazit Perëndimor. Vlen të theksohet se në të gjitha këto zona ka një përqindje të madhe të punëtorëve që janë të detyruar të punojnë jashtë edhe me temperatura të larta.

Gjashtë qytete në Indinë veriore dhe lindore kanë regjistruar temperatura mbi 44 gradë Celsius. Në kryeqytet termometri ka arritur në 40.4 gradë Celsius, ndërsa vapa e të nxehtit pritet të vazhdojë deri të premten.

Sipas Departamentit Meteorologjik të Indisë, kushtet e valëve të të nxehtit ka të ngjarë të vazhdojnë për katër ditët e ardhshme në Bengazin Perëndimor dhe pjesë të Biharit. Zonat e prekura mund të kenë stuhi në ditën e pestë, kohë në të cilën pritet të zbutet vala e të nxehtit.

Mbyllen shkollat

Temperaturat e larta të regjistruara kanë sjellë mbylljen e shkollave në disa zona. Ndërkohë, 13 persona vdiqën dhe tetë të tjerë kishin nevojë për trajtim mjekësor për goditje nga nxehtësia pas një ngjarjeje në natyrë në shtetin Maharashtra.

Në Bengazin Perëndimor, shkollat u mbyllën për shkak të nxehtësisë, ndërsa shkollat private u urdhëruan gjithashtu të mbylleshin. Mediat lokale raportojnë se fëmijët kanë pasur probleme shëndetësore.

Shkollat mbetën të mbyllura në Tripura dhe Odisha, ndërsa në Delhi nuk do të mbahen tubime në mbrëmje.

Rreziku i goditjes nga nxehtësia në Tajlandë

Autoritetet po lëshojnë gjithashtu paralajmërime në Tajlandë pasi ekziston rreziku i goditjes nga nxehtësia, veçanërisht për njerëzit që ushtrojnë ose punojnë me orë të tëra jashtë, si punëtorët e ndërtimit dhe fermerët. Në të njëjtën kohë, ekspertët kanë frikë nga vazhdimi i temperaturave të larta përtej muajve të verës, të cilat do të sjellin thatësirë dhe do të shkaktojnë probleme për të mbjellat.

Në të njëjtën kohë, temperatura të larta regjistrohen në qindra stacione në më shumë se 12 vende, si në veriperëndim të Mianmarit, që arriti në 44 gradë, në Vietnamin veriperëndimor, me 38 gradë.

Në të njëjtën kohë, mbi 30 gradë Celsius u regjistruan në Japoni, Kazakistan, Turkmenistan dhe Uzbekistan. /albeu.com