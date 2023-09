Vaji i mrekullueshëm dhe i lashtë që lehtëson tretjen, dhimbjen e kokës dhe stresin

Ka një erë të mrekullueshme që përshkon çdo hapësirë në të cilën ndodhet. Ai “vishet” me aromën e tij dehëse dhe u jep një shije fantastike pjatave, pijeve të njohura, por edhe çamçakëzëve tanë të preferuar. Megjithatë, nuk është vetëm një sekret kulinar, por përfshihet edhe si përbërës në sapunë dhe produkte kozmetike të ndryshme. Flasim për nenexhikun, një nga bimët me erën më karakteristike.

Pikërisht falë aromës së tij të fortë, nenexhiku sot përpunohet në forma të ndryshme, për t’u përdorur në produkte të ndryshme. Një nga këto forma është vaji i mentes, i marrë nga pjesët e lulëzuara dhe gjethet e bimës.

Përveç shijes dhe aromës që u jep ushqimeve dhe kozmetikës, nenexhiku është përdorur prej mijëra vitesh edhe si një agjent terapeutik për probleme të ndryshme shëndetësore. Është më i njohur për vetitë e tij të dobishme në trajtimin e kushteve të tilla si sindroma e zorrës së irrituar (IBS) dhe probleme të tjera të tretjes, ftohja e zakonshme, dhimbje koke dhe më shumë. Në të njëjtën kohë, vaji i mentes rekomandohet edhe për përdorim lokal në lëkurë, me qëllim trajtimin e gjendjeve të tilla si dhimbje muskulore, dhimbje kyçesh dhe kruajtje. Në aromaterapinë, vaji i mentes promovohet për të trajtuar kollën dhe ftohjen, trajtimin e dhimbjeve, përmirësimin e funksionit mendor dhe reduktimin e stresit.

Një sasi e kufizuar kërkimesh kanë treguar efektin e dobishëm të mentes në menaxhimin e sindromës së zorrës së irrituar, duke sugjeruar që vaji i mentes në formë kapsule mund të përmirësojë simptomat te të rriturit, por gjithashtu të zvogëlojë dhimbjen e barkut te disa fëmijë.

Efekti i dobishëm i mentes në sistemin tretës është vërtetuar edhe nga fakti se, sipas hulumtimeve të tjera, produkte specifike që kombinojnë vajin e mentes me përbërës të tjerë, si vaji i kuminit ose gjethet e mentes, mund të ndihmojnë në lehtësimin e dispepsisë.

Megjithatë, është vërtetuar edhe efekti pozitiv i mentes si përbërës në produktet e xhelit apo kremit, të cilat aplikohen lokalisht në lëkurë, duke trajtuar patologji të ndryshme. Për shembull, një sasi e kufizuar e provave sugjeron se vaji i mentes së përdorur në mënyrë topike mund të jetë i dobishëm për dhimbjet e kokës. Në të njëjtën kohë, një sërë studimesh tregojnë se mund të jetë një aleat i fortë i grave që ushqejnë me gji, pasi aplikimi i tij në zonën e thithkave redukton dhimbjen dhe shëron lëkurën e irrituar. Megjithatë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të aplikohet në një interval kohor me ushqyerjen me gji dhe të pastrohet përpara se foshnja të ushqehet sërish me gji, pasi kontakti i tij me fytyrën e fëmijës është i ndaluar, duke rritur rrezikun e problemeve që lidhen me frymëmarrjen.

Një studim i vogël zbuloi gjithashtu përfitimet e përdorimit të vajit të mentes në reduktimin e spazmave gjatë procedurave të caktuara, të tilla si endoskopia ose ekzaminimi i klizmës.

Në përgjithësi, përdorimi i vajit të mentes konsiderohet i sigurt, për sa kohë që përdoret në dozat e rekomanduara. Efektet anësore të mundshme, sipas ekspertëve, lidhen me simptomat e urthit, të përzierat, dhimbjet e barkut dhe tharjen e gojës. Më rrallë, vaji i mentes mund të shkaktojë reaksione alergjike. Sa i përket lëkurës, përdorimi i vajit mund të shkaktojë skuqje dhe acarim të lëkurës. Në çdo rast, është e dobishme të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se të merrni ndonjë suplement ose produkt për përdorim në lëkurë.