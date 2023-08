Uragani Idalia drejt Floridës, autoritetet japin urdhra evakuimi

Uragani Idalia po lëviz drejt bregut të Floridës, ku zyrtarët kanë dhënë urdhra evakuimi dhe u kanë kërkuar banorëve të përgatiten për stuhinë, e cila është forcuar që nga mëngjesi i sotëm.

Uragani është i kategorisë së tretë dhe pritet të arrijë nivelin e katërt para se të arrijë në Florida në mëngjes, njoftoi Qendra Amerikane e Uraganeve (NHC), raporton Agence France-Presse.

Idalia u shoqërua me erëra me shpejtësi rreth 160 kilometra në orë deri mbrëmë, por priten erëra më të forta kur uragani të godasë bregdetin, sipas NHC me bazë në Miami.