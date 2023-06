Ulje temperaturash, stuhi shiu dhe …, parashikimi i motit për ditën e premte

Edhe për ditën e Premte vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura si dhe alternime të herëpashershme me diell kryesisht në pjesën e dytë të ditës.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intenistet të ulët deri mesatar. Hera-herës dhe në periudha afatshkurtra reshjet në formën e shtrëngatave shoqeruar me shkarkesa elektrike dhe bresher.

Era do të fryjë me shpejtësi mesatare deri në 5m/s, e cila më momentin e zhvillimit të varënsirave dhe përgjatë vijës bregdetare fitonë shpejtësi deri në 12m/s. Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 13 deri 23°C

në zonat e ulëta 14 deri 29 °C

në zonat bregdetare 17 deri 28°C