Ukraina: Po luftojmë me sukses, por na duhen armë për të shmangur Luftën e Tretë Botërore

Ukraina ka kërkuar vazhdimisht që vendet perëndimore t’u japin atyre më shumë ndihmë në luftën kundër Rusisë, dhe ministri i Jashtëm i vendit Dmytro Kuleba e ka përsëritur lutjen sërish.

“Ukraina po lufton me sukses, por ne kemi nevojë që ju të na ndihmoni të luftojmë. Na siguroni të gjitha armët e nevojshme. Zbatoni më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe izolojeni atë plotësisht. Ndihmoni Ukrainën ta detyrojë Putinin në dështim dhe do të shmangësh një luftë më të madhe”.

Disa qeveri perëndimore kanë frikë se përfshirja më e madhe mund të përshkallëzojë situatën./albeu.com

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.

