U sulmua nga të burgosurit, vdes rrugës për në spital 38-vjeçari

Një i burgosur në një burg të sigurisë të lartë në Kaliforni vdiq të mërkurën pasi u godit me thikë disa herë nga dy të burgosur të tjerë, thanë autoritetet.

David Moreno, 38 vjeç, u sulmua pak para orës 9 të mëngjesit, sipas një deklarate nga Departamenti i Shtetit të Korrigjimeve dhe Rehabilitimit.

Moreno vdiq rrugës për në spital më pak se një orë më vonë, thanë autoritetet, raporton ABC.

Tre armë të bëra nga të burgosurit u sekuestruan dhe dy të burgosur, Carlos Cervantes dhe Armando Taylor, janë zhvendosur në banesa të kufizuara ndërsa vdekja e Morenos është nën hetim.

Moreno u dërgua në burgun e sigurisë maksimale në vitin 2004 për të vuajtur një dënim të përjetshëm me mundësinë e lirimit me kusht. Ai u dënua në Los Angeles County për dy akuza për tentativë vrasje me armë.

Cervantes, 39 vjeç, mbërriti në burg nga Kern County në vitin 2018. Ai po vuante një dënim të përjetshëm pa shans për lirim me kusht për dy akuza për vrasje të shkallës së parë duke përdorur një armë dhe mori kohë shtesë në vitin 2020 për bërjen e një arme vdekjeprurëse dhe sulmin ndaj një tjetri të burgosur ndërsa ishte në burg, thanë autoritetet.

Taylor, 41 vjeç, u dënua për vrasje dhe mbërriti në burg nga Imperial County në 2017 për të vuajtur një dënim të përjetshëm me mundësinë e lirimit me kusht. Në 2020 dhe 2022, ai mori kohë shtesë burg për sulme në burg, thanë autoritetet.

