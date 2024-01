U përfshinë në shpërndarje masive të kokainës, kush janë shqiptarët e dënuar në Britani

Njëmbëdhjetë burra nga dy banda janë burgosur për një total prej më shumë se 65 vjetësh për shpërndarjen e kokainës me vlerë më shumë se 200,000 £.

Ata ishin të përfshirë në grupet e krimit të organizuar Mazirel dhe Richardson , duke transportuar dhe shitur kokainë dhe kanabis në juglindje në një shkallë të madhe. Ata ndryshonin nga “krimineli profesionist” Oliver Mazirel tek ata që vepronin si korrierë midis Essex, Londrës dhe Worthing.

Më shumë se 40 kg kanabis dhe 6 kg kokainë me pastërti të lartë u trajtuan midis marsit 2020 dhe qershorit 2021.

Kanabisi u përshkrua si shitur në një “shkallë komerciale”. Gjykatësi Stephen Mooney u tha burrave: “Shitja e kokainës është një plagë për shoqërinë tonë dhe shkatërron jetë. Shkatërron familjet. “Disa prej jush kanë qenë vetë të varur, ju ka joshur fitimi dhe jeni motivuar nga lakmia, nuk keni qenë të motivuar për të shitur sasi të vogla, kishin pastërti të lartë. “Të gjithë keni luajtur role të ndryshme dhe keni pasur nivele të ndryshme përgjegjësie dhe tani duhet të ndëshkoheni për këtë.” Oliver Mazirel, 35 vjeç, kreu i grupit, i cili u shfaq nga video-lidhja në burg, u dënua me 14 vjet burg.

Gjykata dëgjoi se Ergest Tarja, i cili u shfaq me video-lidhje në burg, ishte një shtetas shqiptar i cili kishte disa vite në Britaninë e Madhe duke përdorur letërnjoftime false.

Thuhet se ai ka luajtur një rol drejtues në operacion duke organizuar blerjen dhe shitjen e kokainës. Ai ndihmoi në shitjen e 5 kg kokainë midis marsit 2020 dhe prillit 2021.

Tarja tashmë kishte një dënim me katër vjet për posedim me qëllim furnizim. Gjykatësi e dënoi atë edhe me gjashtë vjet e gjashtë muaj. Daniel Bashvogli, 40 vjeç, i përfshirë në furnizimin me kokainë dhe kanabis u dënua me gjashtë vjet e tre muaj.