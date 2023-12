U kap me 67 kg drogë, arrestohet shqiptari në Spanjë, plagoset një polic

Hetuesit nga Grada Civile e Spanjës zbuluan nëntorin e kaluar se 4 persona me kombësi shqiptare ishin pjesë e një grupi kriminal për trafikim droge në Otura, ku më vonë shpërndahej në vende të Europës.

Hetuesit organizuan një mbikëqyrjeje rreth shtëpisë së përmendur në përpjekje për të identifikuar të gjithë personat e lidhur me këtë bandë të trafikut të drogës dhe gjatë këtyre hetimeve ata panë një furgon Renault Kangoo duke u larguar nga banesa me një nga të dyshuarit. Agjentët u përpoqën të kapnin automjetin e përmendur, por drejtuesi i tij u largua me shpejtësi të madhe, duke drejtuar pa kujdes. Në fakt, roja civile që e ndaloi është përplasur dhe plagosur.

Pasi ndoqën automjetin përgjatë A44 në drejtim të Motrilit, agjentët panë që furgoni u largua nga autostrada pranë Lecrin. Menjëherë pas kësaj, ata e gjetën atë të braktisur dhe e panë të dyshuarin duke vrapuar. Policia arriti ta kapte dhe ta arrestonte. Pas arrestimit u konstatua se furgoni ishte i ngarkuar me më shumë se 67 kilogramë marijuanë të ambalazhuar me vakum.

Të nesërmen, Garda Civile kërkoi autorizimin nga Gjykata e Granadës për të kryer një kontroll shtëpie në shtëpinë ku dyshohej se shërbente si çerdhe droge, ku u zbuluan edhe 25 kilogramë marijuanë të mbushur me vakum dhe gati për transporti. Tre anëtarët e tjerë të bandës ishin larguar, megjithëse janë identifikuar plotësisht dhe janë në kërkim.

I paraburgosuri i vetëm deri tani ka hyrë në burgun Albolote pasi është vënë në dispozicion të Gjykatës së Detyrës së Granadës. Ky aksion i Gardës Civile është pjesë e operacionit “Miller”, një operacion që po kryhet nga Garda Civile në nivel kombëtar kundër kultivimit dhe trafikimit të paligjshëm të marijuanës.