U arrestua për blerje votash, zbulohen dokumentet sekrete, Fredi Beleri pranon autorësinë në masakrën e Peshkëpisë

Kreu i OMONIA-s në Himarë, Fredi Beleri, i cili tashmë garon për kryebashkiak nën logon e koalicionit “Bashkë Fitojmë” të dyshes Berisha-Meta, është një ndër të akuzuarit për masakrën e Peshkëpisë nga komando greke ‘Pirro i Parë’ në vitin 1994.

Kjo organizatë terroriste në atë kohë sulmoi postën kufitare në Gjirokastër, duke vrarë dy ushtarakët Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini, plagosi tre të tjerë dhe gjatë tërheqjes grabiti edhe armatimin.

Fredi Beleri ka dëshmuar në SPAK në lidhje me këtë çështje dhe në daljet mediatike ka mohuar të ketë qenë pjesë e organizatës, gjithashtu ai mohoi të ketë qenë në territorin shqiptar dhe grek në kohën kur ka ndodhur masakra.

Por, në një dokument sekret të siguruar nga VoxNews, referuar burimeve thuhet se Fredi Beleri ka qenë një ndër autorët.

“Në datën 25.09.2006 është administruar një informacion i marrë nga një burime konfidencial ku ndër të tjera thuhet se … “Një nga autorët e sulmit terrorist ndaj pstës kufitare të Peshkëpisë është shtetasi Fredi nga Himara. Ky ka qenë emigrant në Greqi dhe aty është anëtarësuar në organizatën MAVI. Ka marrë pjesë në këtë sulm së bashku me katër shqiptarë të tjerë dhe dy ish policë grekë. Burime ka sqaruar se ky është Fredi Bejleri, i cili ka krijuar incidente në zgjedhjet bashkiake të zhvilluara në Himarë.”

Por, në një dokument sekret të siguruar nga VoxNews, thuhet se Fredi Bejleri ka pranuar se përfshirjen në këtë çështje, madje ndihet dhe krenar për këtë gjë.

“Në datë 08.05.2007, evidentohet se Fredi BEJLERI është shprehur një lidhjeje të tij se ka qenë një ndër autorët e incidentit të ndodhur në postën kufitare të Peshkëpisë në Gjirokastër në vitin 1994. Ai është shprehur krenar për atë që ka bërë dhe nëse i kërkohet do ta bëjë përsëri.” thuhet në dokument.

Pra, pavarësisht mohimit, këto dokumente tregojnë se Fredi bejleri ka qenë një nga protagonistët kryesorë në masakrën e Peshkëpisë, ku mbetën të vrarë dy “Dëshmorët e Atdheut”, komandanti Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini.

Komando greke ‘Pirro i Parë’ që realizoi sulmin:

-Jorgo Anastasulis, 34 vjeç, oficer i ushtrisë greke me gradën toger.

-Apostolos Karvelas, 26 vjeç, punonjës i policisë greke.

-Mario Kutulla, 25 vjeç, shtetas shqiptar nga Himara, banues në Athinë, punëtor.

-Fredi Bejleri, 23 vjeç, shtetas shqiptar nga Himara, banues në Athinë, me profesion hidraulik.

-Jorgo Kristo, 26 vjeç, shtetas shqiptar nga Himara, banues në Athinë.

-Harallamb Papa, 21 vjeç, shtetas shqiptar, banues në Athinë, punëtor ngarkim – shkarkimi.

-Jorgo Papa, 30 vjeç me profesion teknik frigoriferësh, vëllai i Harallamb Papas.

Pavarësisht se është njëri nga autorët e ngjarjes së rëndë, Fredi Bejleri në vitin 2015 kandidoi për të qenë kryetar i bashkisë së Himarës në siglën e PBDNJ dhe i mbështetur nga opozita e djathtë.

Atëhere humbi dhe në zgjedhjet e 14 Majit garon sërish për kreun e Bashkisë së Himarës nën logon e koalicionit “Bashkë Fitojmë” të dyshes Berisha-Meta.

