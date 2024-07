Tronditet Amerika, Donald Trump qëllohet me armë (VIDEO)

Kandidati për president i SHBA-ve, Donald Trump, është sulmuar me armë zjarri në një tubim elektoral në Pensilvani. Në videon e publikuar nga mediat ndërkombëtare, duket momenti kur Trump është qëlluar gjatë momentit që po mbante fjalimin para mbështetësve të tij.

Pamjet treguan ngritjen e një dore në vesh, përpara se të binte pasi shpërthyen të çara të mprehta – me sa duket të shtëna.

Ai u mbërthye shpejt nga agjentët e shërbimit sekret dhe u largua me nxitim nga skena drejt një automjeti që priste.

Trump, i cili dukej se kishte gjak në veshin e tij të djathtë, ngriti një grusht teksa e nxorrën jashtë skenës.

Policia e armatosur doli në podium menjëherë më pas.

Në një deklaratë, Shërbimi Sekret tha se Trump ishte i sigurt dhe se masat për mbrojtjen e tij ishin zbatuar.

Ata shtuan se një hetim aktiv tani ishte duke u zhvilluar dhe se informacione të mëtejshme do të publikohen kur të jenë të disponueshme.

Kandidati republikan për president, u ishte drejtuar mbështetësve të tij në Butler, Pensilvani – një shtet i rëndësishëm në zgjedhjet e nëntorit.

U dëgjuan zhurma të shumta ndërsa Trump sulmoi pasardhësin e tij, Presidentin Joe Biden, dhe administratën e tij.

Disa mbështetës që mbanin pankarta dhe qëndronin pas Trumpit u ulën kur u dëgjuan të shtënat e dukshme.

Presidenti Biden u tha gazetarëve se ai nuk ishte informuar për ngjarjet, ndërsa po largohej nga një kishë në Delaware.

Tiroteio no comício do Trump na Pensilvânia!! Aparentemente uma das balas pegou de raspão. As eleições em novembro serão sujas demais.