Paralajmëroi atentatin ndaj Donald Trump, çfarë tha autori para se të qëllonte ndaj ish-presidentit (VIDEO)

Ish-presidenti i SHBA Donald Trump, u sulmua me armë zjarri gjatë mitingut në Pensilvani, por fatmirësisht u shpëtoi plumbave që mund të rezultonin fatale për jetën.

FBI ka identifikuar më herët se atentatori i Donald Trump, është Thomas Matthew Crooks, 20-vjeç. I riu nga Butler, Pensilvania, akuzohet se qëlloi disa herë ndaj kandidatit të republikanëve Donald Trump, duke u plagosur në vesh.

Me një video të shkurtër të shpërndarë në rrjetet sociale, i riu e kishte paralajmëruar atentatin dhe urretjen e tij ndaj ish-presidentit amerikan.

“Emri im është Thomas Matthew Crooks. I urrej republikanët dhe urrej Trumpin. Dhe e dini çfarë: Ju po merreni me njeriun e gabuar”, kështu është shprehur atentatori i Donald Trump.

