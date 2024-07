Dalja e parë publike pas atentatit/ Trump me veshin e fashuar mirëpritet me entuziazëm (VIDEO)

Ish-presidenti i SHBA Donald Trump, me një fashë që i mbulonte njërin vesh, bëri një kthim triumfues në sy të publikut të hënën në mbrëmje në Konventën Kombëtare Republikane, duke marrë një pritje entuziaste nga mijëra mbështetës dy ditë pas një tentative për jetën e tij.

Ish-presidenti hyri në arenën e kongresit në Milwaukee, me grushtin ngritur dhe nën presionin e interpretimit direkt të “God Bless the USA”.

Më pas ai kaloi ngadalë nëpër turmat brohoritëse të delegatëve – disa me lot në sy – përpara se të përshëndeste aleatët kryesorë politikë dhe anëtarët e familjes së tij, duke përfshirë tre nga fëmijët e tij, por jo gruan e tij Melania.

Në disa momente, publiku ngrinte grushtet dhe thërriste “Luftoni! Përleshuni! Përleshuni!”, – duke i bërë jehonë thirrjes së Trump pasi një plumb ia preku veshin në një tubim në Pensilvani të shtunën.

Kandidati republikan për garën presidenciale të nëntorit po kalon një valë vrulli politik.

Partia Demokratike, e ka vënë në dyshim kandidaturën e 81-vjeçarit Joe Biden pas një debati të dobët muajin e kaluar, kurse ekipi i Trump i ka festuar fitoret e fundit ligjore.

Në Forumin Fiserv në Milwaukee, ish-presidenti dëgjoi rreth një orë fjalime ndërsa ishte ulur pranë kandidatit të tij kandidat dhe kandidatit për zëvendëspresident, senatorit të Ohajos, JD Vance, vendi i të cilit për zgjedhjet e nëntorit u shpall vetëm disa orë më herët.

Trump nuk mbajti një fjalim, por nganjëherë shfaqej i prekur nga turma e mijëra njerëzve. Ai uli kokën në lutje dhe tha disa herë: “Faleminderit të gjithëve”.

Mbështetësit dhe delegatët republikanë, disa me lot në sy, kishin pritur për orë të tëra paraqitjen e ish-presidentit, e cila nuk ishte e shënuar zyrtarisht në orarin e ditës së hapjes së kongresit, por pritej shumë.

