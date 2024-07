Analiza e CNN: Si mund të ndryshojë zgjedhjet në SHBA pas sulmit ndaj Trump

Përpjekja për vrasjen e Donald Trump pritet të ketë pasoja të rënda politike, duke pasur parasysh klimën e polarizuar përpara zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara.

Trump konsiderohej tashmë nga ndjekësit e tij si një hero i patejkalueshëm dhe trajtohej me nderim pothuajse të mbinatyrshëm në mitingjet e tij.

Imazhi i tij si një luftëtar vazhdimisht i sulmuar nga armiqtë e tij tani do të jetë edhe më i rrënjosur. Në një moment gjakftohtësie pas goditjes, ish-presidenti u kujdes të krijonte një moment ikonik duke ngritur grushtin dhe duke bërtitur “lufto, lufto” teksa shikonte kamerën.

Këto imazhe do të hyjnë në histori dhe do të pasurojnë mitologjinë e Trumpit po aq sa imazhi i arrestimit të tij në burgun e Atlantës.

Mund të ketë gjithashtu pasoja të padëshiruara për një fushatë në të cilën Trump ishte përpara Bidenit, edhe para se fushata e presidentit të shkonte në rënie të lirë me performancën e tij katastrofike të debatit. Është gjithashtu e sigurt se atmosfera në Konventën Kombëtare Republikane në Milwaukee këtë javë do të jetë edhe më shpërthyese.

Tashmë ka pasur thirrje për hetime se si një person i armatosur, jashtë perimetrit të sigurisë së tubimit, arriti të shënjestronte Trump, në një dështim masiv sigurie që do të ketë pasoja për të gjitha fushatat e ardhshme presidenciale.

Shumë politikanë nga të dyja partitë politike tashmë po ankohen për ringjalljen e mprehtë të retorikës politike pas një treguesi tjetër rrëqethës se çfarë mund të prodhojë ajo në një komb ku armët janë kaq lehtësisht të arritshme. Mbetet për t’u parë nëse tronditja fillestare, e cila mund të kishte përfunduar shumë më keq, mund të zbusë një kulturë politike toksike, pjesë e së cilës është edhe Trump.

Traumat historike

Të shtënat e armëve dhe përpjekjet e njerëzve të shërbimit sekret për ta mbrojtur atë sollën në pah një traumë historike.

Megjithëse Trump nuk është një president në detyrë, lëndimi i tij shërbeu si një kujtesë e kërcënimit gjithmonë të pranishëm për të gjithë ata që konkurrojnë për postin, dhe veçanërisht ata që arrijnë ta fitojnë atë. Joe Biden është presidenti i 46-të dhe katër nga paraardhësit e tij janë vrarë gjatë kohës që ishte në Shtëpinë e Bardhë, i fundit ishte John Fitzgerald Kennedy në 1963. Atentati ndaj Trump i dha fund një periudhe 40-vjeçare në të cilën ekzistonte një perceptim se Shërbimet Sekrete kishin mësuar të minimizonin rreziqe të tilla.

Sulmi ndaj Trump ngjalli kujtime të sulmit të fushatës që çoi në vrasjen e kandidatit demokrat Robert Kennedy në vitin 1968. Një vit i përgjakshëm që pa edhe vrasjen e Martin Luther King Jr. dhe dhuna tronditi Konventën Demokratike në Çikago.

Por dhuna politike nuk u ndal. Në vitin 2011, anëtarja e atëhershme Demokratike e Dhomës së Përfaqësuesve, Gabrielle Giffords nga Arizona, mbeti me dëmtim të trurit pasi u qëllua në kokë në një ngjarje që vrau gjashtë persona.

Në vitin 2017, një person i armatosur hapi zjarr në një stërvitje bejsbolli të Kongresit republikan, duke qëlluar liderin e atëhershëm të shumicës së Dhomës, Steve Scalise dhe tre të tjerë.

Çfarë mendojnë mbështetësit e Trump?

Një mbështetës i Trump në tubim, Joseph Maine, tha se sulmi ishte simptomatik i një vendi të konsumuar nga zemërimi politik.

“Të gjithë duken shumë të zemëruar. Duket sikur ka shumë njerëz të zemëruar. Nuk u trondita që kjo ndodhi. Isha i shokuar që isha ulur aty dhe ndodhi pranë meje. Është thjesht e tmerrshme. Ne nuk duhet të jemi në një nivel të dialogut politik në këtë vend ku kjo do të ndodhte. John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King… një tentativë për t’i marrë jetën Reganit dhe tani një atentat ndaj Trump. Është qesharake. Politika nuk duhet të jetë një lojë me shumën zero ku dikush fiton gjithçka dhe humb gjithçka”, tha ai.

Një tjetër kthesë befasuese në një garë elektorale të paimagjinueshme

Zhvillimet tronditëse të së shtunës i shtuan një tjetër element politik të paqëndrueshëm një viti të egër dhe të paparashikueshëm zgjedhor, i cili së fundmi pa Biden, presidenti më i vjetër në histori, duke luftuar për të shpëtuar kandidaturën e tij e tij pas një debati katastrofik me Trump, 78 vjeç.

I vetmi reagim i përshtatshëm fillestar ndaj tmerrit ishte lehtësimi që një kandidat presidencial është ende gjallë. Shumica e liderëve dhe figurave politike nga të dyja partitë politike i dërguan shpejt lutjet Trumpit dhe i kërkuan qetësi. Biden, i cili është përpjekur të shpëtojë fushatën e tij ditët e fundit, mori rolin e tij si kreu i shtetit pasi mësoi për të shtënat. /rtsh.al/